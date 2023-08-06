美将领：中国推进拉美已入美国红区

美国一名将领认为，中国推进拉丁美洲地区的做法，使得中国进入美国的红区。

据美国之音报道，美国南方司令部司令理查森（Laura Richardson）星期五（8月4日）告诉美国智库战略国际研究中心，中国还没有在西半球建立真正的军事基地，“但是我看到了‘一带一路’项目的所有这些关键基础设施投资，这些有朝一日有可能成为一些基地。”

理查森称，中国使用军民两用技术，在巴拿马运河和麦哲伦海峡等关键水道修建深水港，这有可能让中国官员迅速将这些设施从民用转为军用。

她也对中国电信基础设施在南美和中美的扩散表达关切，并称有五个来自中南美州的国家已经寻求中国帮助修建5G高速移动电话网络。

理查森说，另外有24个国家依靠中国的3G或4G移动网络，很多收到了几乎零成本的升级报价，这将使他们继续在电信需求方面依赖中国。到目前为止，美国拿不出更好的条件。

她说：“我们此刻在竞争中被中国超过。我们必须能够拥有替代方法、替代公司、替代选项，让他们（拉美国家）能够选择。”

美国《华尔街日报》曾在6月引述美国官员报道，中国和古巴达成秘密协议，让中国在古巴设立针对美国的电子监听设施。

中国、古巴、美国官方随后指报道不正确、毫无根据、纯属造谣，但美国国务卿布林肯之后说，美国已针对中国计划在古巴建立间谍和军事基地，向北京和哈瓦那表达关切，并在阻止中国在海外建立军事基地的努力中取得了一些成功。