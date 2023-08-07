张国清受习近平委派赴天津黑龙江指导防汛救灾

中国京津冀和东北地区受暴雨袭击发生洪灾，受中共总书记习近平委派，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清8月5日至6日先后到天津和黑龙江指导防汛抗洪救灾工作。

据新华社星期天（8月6日）报道，张国清强调，要坚决贯彻习近平重要指示精神，落实总理李强要求，坚持把确保人民生命财产安全放在第一位，最大程度减少人员伤亡和洪涝灾害损失。

张国清前往灾情较重的黑龙江五常市察看村屯受灾和群众转移安置情况，在防汛抗旱前线指挥部了解汛情灾情，到位于道里区的哈尔滨水文站察看水势水位，向基层干部群众传达习近平指示精神，转达习近平牵挂和慰问。

他说，习近平十分关心失联人员搜救情况、各地受灾群众生活，以及各地救灾和灾后抢修进展，再次强调要严防各类次生灾害，叮嘱要善始善终做好防汛救灾、抢修恢复和受灾群众生活保障。

张国清强调，要针对失联被困人员所处山区地形特点，加派专业救援力量，继续全力开展搜救。针对后续降雨存在较大不确定性，要宁可信其有、信其大，毫不放松做好防范应对。

他还要求，对受威胁群众要坚决果断疏散转移，做到干脆利落、应撤尽撤。有关国资央企应急抢险力量纳入地方统一调度指挥，积极帮助受灾地区解决实际困难。

张国清在天津也强调，要坚持人民至上、生命至上，抓紧做好堤防除险加固、畅通行洪通道等工作，坚决打赢当前防汛抗洪救灾这场遭遇战。

据报道，张国清抵达天津后，到大清河清北分洪口门、清南大堤加固工程现场、独流减河进洪闸，向抗洪救灾一线的基层干部群众传达习近平重要指示精神，转达习近平的牵挂和慰问。

他指出，近期京津冀地区遭遇极端强降雨天气，海河流域下游行洪泄洪面临严峻考验。要充分考虑上游来水的不确定性，在后续洪峰到来之前抓紧保质保量对薄弱堤段、关键堤防进行加固加高，确保万无一失。

张国清说，要提前调集预置抢险物资装备，安排专门力量对河道、泛区圩堤等实行24小时不间断巡护巡查，出现突发情况第一时间科学高效处置；要实时掌握洪水流量和动态，统筹考虑上下游、左右岸、干支流行洪压力和能力，科学精准把握行洪泄洪节奏；也要进一步加强蓄滞洪区运用管理，确保风险区域人员应撤尽撤、不落一人，坚决避免群死群伤。

他还强调，要充分考虑转移安置群众面临的实际困难，妥善做好食物供应等，及早落实补偿救助政策，确保人心安定、社会稳定。

受台风“杜苏芮”带来的暴雨影响，京津冀和东北地区接连发生洪灾，各地至今死亡及失联人数已有数十人。

新华社此前报道，习近平在8月1日对防汛救灾工作作出指示，要求全力搜救失联被困人员，尽最大限度减少人员伤亡。

官媒新华社8月5日晚发出题为《风雨同心 人民至上——以习近平同志为核心的党中央坚强有力指挥北京防汛抗洪救灾》的长文，强调习近平和中共中央始终高度重视防汛救灾工作。

文章提到，习近平早在7月上旬就对防汛救灾工作作出重要指示；7月25日至27日，习近平在四川考察中密切关注汛情，要求做好防汛抗洪救灾各项应对准备工作。