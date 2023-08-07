吉林舒兰常务副市长骆旭东等三人证实遇难

官方确认，失联数日的中共吉林省舒兰市委常委、常务副市长骆旭东等三名公职人员在抢险救灾中遇难。

据“吉林市发布”微信公号星期天（8月6日）晚间发布的消息，舒兰市抗洪抢险指挥部称，此前赴舒兰市开原镇、金马镇抗洪抢险过程中遇险失联的骆旭东、舒兰市人民武装部政委周昆训、吉林市水利水电规划院高级工程师倪峰，于星期天分别被找到，已无生命体征，因公牺牲。

另外一名失联人员、舒兰市人民政府办公室综合二科科长、四级主任科员张郅昭，仍在全力搜救中。

官方简历显示，骆旭东现年50岁，现任舒兰市委常委、舒兰市副市长，负责市政府常务工作，协助市长分管负责发展和改革、财政、人力资源和社会保障、应急管理、政务服务、机关事务管理等方面工作；协助市长分管市政府办公室、市应急管理局等。骆旭东还负责联系市人大常委会、市政协、市人武部、市消防救援大队等。

舒兰市抗洪抢险指挥部也称，舒兰市各个水库、主要河流水位星期天开始回落，保持在安全运行水平。截至当晚10时，本次强降雨造成14人遇难、一人失联。

另据新华社报道，解放军北部战区陆军第78集团军某合成旅任务官兵紧急出动1000人，携百余辆各类通用车辆、工程装备和无人搜救装备，分批次前往舒兰市开原镇、七里乡等地执行清淤和搜救任务。

截至星期天下午3时，首批官兵已到达任务地域，迅即展开救灾行动。