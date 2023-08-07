中国发布28条便民办税缴费举措 以促进民营经济发展

中国国家税务总局星期天（8月6日）发布28条便民办税缴费举措，以促进中国民营经济发展。

据中国央视新闻报道，国家税务总局发布的《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。

在进一步便利税费办理和改进诉求响应方面，这项措施将最大限度为纳税人缴费人减环节、减资料、减时间、减成本，更好维护各类经营主体合法权益。

官方将组织税务系统延续开展中小企业服务季活动，聚焦中小企业和个体工商户所需所盼，拓展创新服务举措，推动新出台的系列减税降费政策更好落实落细。

中国官方上月19日发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，对促进民营经济发展提出31条建议。《意见》强调，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，并从民营经济的发展环境、政策支持、法治保障以及促进民营经济人士健康成长等方面，提出多项具体举措。

本月初，中国官方再出台促进民营经济发展28条措施，多方面提振民营企业信心，其中包括支持民营企业参与重大科技攻关，扩大民营企业信用贷款规模等。