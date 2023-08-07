停车10分钟收费50人民币 青海一驿站被停业整顿

中国网民反映在青海省自驾游中误入驿站，停车10分钟后，被驿站老板按照人数收取50元（人民币，下同，约9.4新元）高额停车费。当地官方调查后认定，该驿站存在违规行为，对其做出五倍罚款和停业整顿60天的处罚。

据北京日报报道，有网民8月5日在抖音发视频称，自己误入了青海海西银河谷紫罗驿站，在这里停车10分钟被商家按车上人数收取停车费50元。网传视频中，一男子手持收款码站在车旁，发现被拍后还要求拍摄者删除视频。

该网民接受媒体采访时说，事发地是矿区，他们自驾误入驿站范围，停车10分钟后离开时遭老板阻拦，按照“一人10元，加车10元一共50元”的标准收取停车费。”

涉事驿站则告诉媒体，该地是玉石矿景区与宾馆范围，当时游客有捡拾此地的玉石，视频中由于情绪激动，“将玉石费说成停车费造成误解”，并称从未收取过停车费。不过，涉事网民称并没有拾捡玉石。

相关视频在网络上引起关注后，大柴旦行政委员会星期天（8月6日）通过“大柴旦发布”微信公号回应称，当地有关部门已组成调查组开展核实工作，设施企业也被责令关停，负责人正在配合调查。

“大柴旦发布”星期一（8月7日）发布关于此次事件的处理情况公告，称经调查组核实，涉事企业为大柴旦银河谷紫罗驿站，该企业存在违规收取停车费用行为。

公告称，大柴旦行委公安局星期天已对涉事企业当事人进行警示教育，当事人随后公开发布致歉视频。另外，根据《价格法》相关规定，大柴旦行委市场监督管理局依法没收该企业违法所得，处以违法所得五倍的罚款，并作出停业整顿60日的行政处罚。

此前，广西南宁曾因道路停车收费过高、停车收费单位被指与当地法院合作收费等引发民众不满，也引发其他地区网民反映停车费不合理的问题。