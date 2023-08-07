台湾已申请撤出韩国世界童军露营大会营地

世界童军露营大会在韩国开幕后，有数百名参与者中暑，饱受争议。台湾童军总会也在星期一（8月7日）正式提出撤离请求，目前正在讨论相关安置方案、尽快撤离。

据《联合报》报道，负责督导童军业务的台湾教育部政务次长林明裕星期一说，虽然有些孩子想走、有些孩子想留，但基于安全考量，台湾童军总会已当天上午的团长会报上，正式提出撤离请求，并希望韩方协助提供相关安置方案。

林明裕说，撤离时间“愈快愈好”，但代表团有来自不同县市的32个分团共1600多人，原定共同行程到本月12日，因此提前撤离后的食宿安排、学校安置等，都需要韩方协助。

林明裕也说，目前活动并没有取消，主要是很多代表团有撤离想法，台湾团人数众多，童军总会将尽全力协助。

面对营地气候炎热、设施不完善的担忧，台湾童军总会在8月5日回应称，“来自亚热带的孩子们较能适应这样的环境”，并未安排撤离，引发大量家长不满。之后星期天下午却“大转弯”，通知准备撤退，预计9日将转往设在校园的临时营地。

据此前报道，在韩国西部全罗北道扶安郡举行的世界童军露营大会开幕三天后已有数百名参与者中暑，有70人确诊冠病，英国、美国和新加坡的童军相继宣布提前撤离营地。韩国政府则承诺，会紧急投入清洁工和空调车等，以改善营地环境，活动将按计划举行至8月12日。