中国海警称水炮轰击菲律宾船只的操作无可非议

针对菲律宾指责中国海岸警卫队在南中国海拦截并用水炮轰击菲律宾军用补给船一事，中国海警局回应称，中方是在多次喊话警告无效的情况下使用水炮实施警示，“现场操作专业、克制，无可非议”。

“中国海警”微信公号星期一（8月7日）以问答形式，发布中国海警局新闻发言人就仁爱礁问题的回应。

据此前报道，菲律宾武装部队称，一艘中国海岸警卫队船只星期天（8月6日）拦截了一艘执行例行部队轮换和补给任务的菲律宾包租船只，并用水炮轰击，指“这是对船上人员安全的肆意漠视，也违反了国际法”。菲律宾武装部队也说，中国海岸警卫队的“危险动作”阻止了第二艘船卸下物资并完成任务。

中国海警局回应称，在近期获悉菲律宾将对仁爱礁开展新一轮运补后，中方在多个层级、利用多种渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船只闯入仁爱礁，不得向“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，8月5日仍执意派出两艘船只擅自闯入仁爱礁海域，违反《南中国海各方行为宣言》，企图向非法“坐滩”军舰运送用于维修加固的建筑物资。

中国海警局回应称：“我们依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，在多次喊话警告无效的情况下，为避免直接拦阻出现碰撞，使用水炮实施警示，现场操作专业、克制，无可非议。”

中方也再次敦促菲律宾从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁的原状。

中国海警局新闻发言人指，中国从人道主义出发，对菲律宾向“坐滩”军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。但一段时间以来，菲律宾以人员轮换和运送生活物资为名，持续夹带大量建筑物资上舰。中方多次通过外交渠道向菲方表达严正关切，建议双方就如何管控仁爱礁局势进行商谈，但菲方对此拒不呼应。

发言人强调，中国在仁爱礁问题上的立场是明确的、坚定的，将继续采取必要措施坚定维护自身的领土主权。同时，也再次呼吁菲方接受中方建议，通过商谈，探讨管控仁爱礁局势的具体措施。

另据路透社和法新社报道，菲律宾总统小马可斯星期一（8月7日）说，菲外交部长马纳洛当天召见了中国驻菲大使黄溪连，向他发出普通照会，其中包括了中国海警船在南中国海争议水域拦截菲海岸警卫队船只和补给船，对菲船发射水炮的照片和视频。目前，菲方正在等待中方的答复。

美国国务院也在此前声明中谴责中国的行动，称这些行动是由海岸警卫队和“海上民兵”实施的，直接威胁到地区和平与稳定。