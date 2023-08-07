中共吉林省委书记沉痛哀悼三名因公殉职人员

中共吉林省委书记景俊海沉痛哀悼三名因公殉职人员，当中包括舒兰市常务副市长骆旭东，并要求全省发扬连续作战精神，打赢防汛抗洪救灾的硬仗。

吉林省人民政府网星期一（8月7日）发布的新闻稿，8月7日，吉林省委书记景俊海就此前赴舒兰市开原镇、金马镇抗洪抢险过程中遇难、因公牺牲的舒兰市委常委、常务副市长骆旭东和舒兰市人民武装部政委周昆训、吉林市水利水电规划院高级工程师倪峰的事迹作出批示，对这三人的牺牲表示沉痛悼念，向其家属致以亲切慰问，向所有奋战在抢险救灾一线人员致敬，要求全省上下发扬连续作战精神，汇聚团结奋斗力量，众志成城坚决打赢防汛抗洪救灾的硬仗。

景俊海指出，连日来，吉林省遭遇严重暴雨洪涝灾害，特别是舒兰市出现有历史记录以来最强降雨。在洪水肆虐的紧要关头，骆旭东、周昆训、倪峰等不顾安危、向险而行、奋不顾身冲在防汛救灾第一线，在舒兰市抢险救灾战斗中遇难、因公牺牲。

景俊海说，上述三人是人民的英雄、时代的楷模，人民永远铭记他们。吉林全省上下要深入贯彻中共总书记习近平对防汛救灾工作作出的重要指示精神，认真学习三名牺牲公职人员坚定的信念、忘我的精神、赤诚的情怀、高尚的情操，从他们身上汲取力量，发扬连续作战精神，众志成城坚决打赢防汛抗洪救灾的硬仗。

景俊海要求，相关部门做好善后抚恤工作，大力宣传三名牺牲公职人员的事迹，汇聚起团结奋斗的强大力量，同时继续全力做好舒兰市政府办公室综合二科科长张郅昭的搜救工作。各地各部门要统筹好各类应急力量和应急资源，周密做好各项安全防护措施，尽最大努力减少人员伤亡。