退休港警副处长刘赐蕙据报将加盟国安委

香港媒体报道，已退休的香港警务处原副处长（国家安全）刘赐蕙，将加盟香港特区维护国家安全委员会（国安委），出任新职位。

香港《星岛日报》星期一（8月7日）引述消息人士报道，继香港警务处前高级助理处长林晓彤早前加入国安委担任副秘书长，今年4月退休的香港警务处前副处长（国安）刘赐蕙也将加盟国安委，出任新职位，与区志光各司其职。

据了解，区志光日后将主要负责协调政府部门及推动《香港国安法》教育工作，刘赐蕙则主要负责统筹《香港国安法》的行动工作，新职衔有待公布。

国安委于2020年7月成立，由香港特首担任主席，其他成员包括政务司司长、财政司司长、律政司司长、保安局局长、警务处处长、副处长（国家安全）、入境事务处处长、海关关长及特首办公室主任。负责维护国家安全事务，承担维护国家安全主要责任，并接受中央人民政府监督和问责。首任秘书长由时任特首办主任陈国基兼任，至2022年8月，由香港保安局前副局长区志光接任。

自2020年6月实施《香港国安法》后，香港社会已进入由乱到治，并走向由治及兴的局面，但仍面对外部势力不断利用香港代理人，发动不同程度的攻击，因此维护国家安全的工作，仍然面对重重挑战。

所以有关方面认为有需要加强国安委的职能，其中一个动作就是扩阔其架构，让在推动国安法的教育及行动工作上有明显分工，因此决定加开一个与秘书长级数相若的新职位，各自掌管不同工作。

至于新职位的人选，消息人士称，由香港警务处首位负责国家安全的副处长刘赐蕙出任最为适合，因她自2020年警务处成立国安处开始担任最高决策人，对国安处执法工作了如指掌，有关《香港国安法》的法例、相关拘捕行动及检控工作也相当熟悉，可与警务处国安处的工作互相配合，并加以领导及推动。

刘赐蕙今年4月28日结束长达38年的警务生涯。她此前曾说，香港社会仍暗涌处处，需审慎提防，呼吁要留意可影响国安工作的软对抗势力。