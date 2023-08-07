河北多地官方感谢蓄滞洪区群众牺牲 承诺及时补偿

中国河北省保定、廊坊等地政府接连发出公开信，感谢蓄滞洪区群众作出牺牲，并承诺将及时补偿到位。

据微信公众号“定兴融媒”星期一（8月7日）发布的消息，保定市定兴县委、县政府在公开信中称，河北省于7月31日晚上11时30分启用兰沟洼蓄滞洪区分滞洪水，定兴县兰沟洼蓄滞洪区所有群众“积极响应”“义无反顾搬出自己久居的家园”，“历史将记下乡亲们的功绩！”

公开信还说，蓄滞洪区群众顾全大局、深明大义，井然有序从蓄滞洪区及时、有序转移。县委、县政府和县防汛抗旱指挥部将第一时间做好受灾情况统计、申报等工作，及时补偿到位。

在河北廊坊，永清县委、县政府在《致广大乡亲们的一封信》中说，永定河蓄滞洪区启用后，韩村镇、管家务乡、曹家务乡、别古庄镇等四乡镇60多个村街广大乡亲，顾大局、讲奉献，义无反顾搬出小家，为保卫国家重大工程和京津冀人民生命安全作出重大贡献。

公开信承认，由于时间紧迫、雨情瞬变等因素，政府在转移、安置、服务等很多工作不细，不很到位，请乡亲们谅解、批评。

永清县委、县政府表示，将全面做好受灾补偿，将乡亲们关心的承包土地上的农作物、专业养殖和经济林水毁损失，住房水毁损失，无法转移的家庭农业生产机械、役畜损失等，补偿到位。

廊坊市安次区委、区政府在公开信中说，永定河蓄滞洪区启用后，该区四个镇、84个村、4万8016名群众义无反顾搬出家园，为保卫国家重大工程和京津冀人民生命安全作出重大贡献。

安次区方面也同样承诺全面做好受灾补偿，在洪水退后，第一时间做好申报、核查、审核、补偿等工作。

受台风“杜苏芮”影响，京津冀各地7月底至8月初遭遇强降雨袭击，河北涿州等多地灾情严重。社交媒体推特上星期六（8月5日）流传的视频显示，刚刚经历洪灾的河北霸州发生民众到市政府大楼抗议事件。有民众拉起“还我家园，明明是泄洪原因，却说成降雨所致”的横幅。

霸州市当局当天发出“致广大乡亲们的一封信”，称霸州市东淀蓄滞洪区所有群众“义无反顾搬出自己久居的家园”，“顾全大局、深明大义”。

公开信承诺，政府将全面做好受灾补偿，补偿农作物、专业养殖和经济林、住房、家庭农业生产机械、役畜和家庭主要耐用消费品水毁损失等等。