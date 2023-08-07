中国加强医药领域反腐 医药股价再度暴跌

中国官方7月底部署开展医药领域反腐工作以来，A股以及港股市场中的医药股价星期一（8月7日）延续上周跌势，部分股票价格甚至跌破10%。

据第一财经报道，截至8月7日下午1时左右，A股市场中的创新药板块、生物制品、化学仿制药等板块指数跌幅超过2.5%；其中，一品红、悦康药业、丽珠集团、汉商集团、盟科药业、健康元等个股，股价跌幅均超过9%。

与此同时，港股市场的医药股价跌幅也达到5.17%，其中国药控股、中国中药、丽珠医药、同仁堂科技等跌幅均超过10%。

据统计，在过去的一星期（即7月31日至8月4日），A股医药板块总市值蒸发最多的企业是恒瑞医药，市值累计蒸发了223.9亿元（人民币，下同，约42亿新元）；另外，迈瑞医疗、百济神州、联影医疗、荣昌生物的市值，也分别累计蒸发120.74亿元、67.65亿元、54.64亿元和48.6亿元。

报道指，医药股股价持续大跌背后，跟近期医药领域反腐升级有关。

中共中央纪委国家监委7月28日召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治，多地部门也迅速跟进。

其中，海南省卫生健康委员会8月1日公布集中整治工作举报电话，要求举报的内容包括：药品、器械、耗材等带金销售腐败问题；医药领域行政部门管理指导的社会组织强行收费服务、只收费不服务、以“捐赠”或参会名义变相摊派等问题；医药生产经营企业假借咨询费、讲课费、推广费等各种名义或形式给予医疗机构或其内设科室、从业人员回扣的行为等问题等。

北京市卫生健康委员会8月2日也发布了北京市医药领域腐败问题集中整治举报渠道信息；同日，广东省卫生健康委等13部门也发布通知，调整广东省纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风联席机制成员单位及职责分工。

报道称，有多位药企人士认为，这次医药领域的反腐，有可能会波及药械在院内的销售，对行业的影响不容乐观。