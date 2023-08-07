北京门头沟区龙泉镇副镇长刘捷在防汛抢险中遇难

中共北京市门头沟区龙泉镇党委委员、副镇长刘捷（48岁），在防汛抢险中遇难。

据《北京青年报》官方微博星期一（8月7日）报道，上星期一（7月31日）凌晨，龙泉镇三家店村汛情严重，刘捷临危受命到现场调度防汛抢险工作。

随着雨势上午不断增大，中门家园社区、中门寺村和赵家洼村可能出现新的险情，300余名群众尚未转移至安全地区。刘捷迅速驾车赶赴现场，开展群众转移及抢险救灾工作。

上午10时42分，刘捷开车到达中赵路时，山洪逐渐大了起来，为提醒准备靠前挪车的车主和正在施工的人员立即到安全的地方避险，他深入水势严峻的区域提醒劝说。就在此时，突然爆发山洪，刘捷被卷入激流，冲入中门寺沟中。

经过一天一夜的搜救，刘捷的遗体8月1日上午在中门寺沟中被发现。

北京日报客户端1日中午引述北京市防汛抗旱指挥部消息报道，受台风“杜苏芮”影响，北京自7月29日开始连续强降雨，西部、西南部、南部迎来特大暴雨。经统计，截至8月1日上午6时，此轮强降雨已造成11人遇难，其中两人在抢险救灾中因公殉职。

因灾遇难的11人中，门头沟区和昌平区各有四人、房山区两人、海淀区一人。其中北京市消防救援总队海淀消防支队一名消防员在救援工作中遇难，门头沟区一名乡镇干部在巡查过程中遇难，其他遇难人员身份还在进一步核实中。