国际知名生化和细胞生物学家管坤良回中国任教

在美国工作30多年的国际知名生物化学和细胞生物学家管坤良回到中国，并加入西湖大学任教。

据澎湃新闻报道，西湖大学星期天（8月6日）发布消息称，国际知名生物化学和细胞生物学家、原加利福尼亚大学圣地亚哥分校杰出教授管坤良，本月初正式加入西湖大学、西湖实验室，受聘为分子细胞生物学讲席教授。

此前，管坤良自1989年从美国普渡大学博士毕业后，已在美从事科研工作30多年。

公开资料显示，管坤良是浙江桐乡人，1982年获浙江大学（原杭州大学）学士学位，1989年获普渡大学博士学位，1989年至1991年在普渡大学从事博士后研究，1992年至2007年在密歇根大学任教，2007年进入加利福尼亚大学圣地亚哥分校任教，并于2013年至2023年受聘为该校杰出教授。

管坤良主要从事细胞生长调控和肿瘤发生的信号转导方面的研究，截至目前已发表300多篇研究论文，是分子生物学和遗传学领域被引用最多的研究人员之一。

管坤良曾在1998年获得被视为美国跨领域最高奖项之一的“麦克阿瑟天才奖”。

据浙江省侨联文章介绍，管坤良首先发现了双专一性蛋白质磷酸脂酶，这一类酶在细胞生长、细胞分裂和细胞癌变过程中起着极其重要的作用，他领导的实验室对细胞生长的调控作出了重要贡献。

麦克阿瑟奖金是由麦克阿瑟基金会颁发的一个奖项，每年有代表性的奖励20至40名美国人或定居于美国的外国人，颁发给在各个领域、不同年龄“在持续进行创造性工作方面显示出非凡能力和前途”的人。