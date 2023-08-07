台碳权交易所揭牌 蔡英文：预计带动4万亿新台币投资

台湾碳权交易所正式揭牌，总统蔡英文说，推动整体净零转型的努力，预计从现在到2030年将带动4万亿元（新台币，下同，约1690亿新元）民间投资，提供超过55万个相关就业机会。

据台湾《自由时报》报道，台湾碳权交易所星期一（8月7日）上午在高雄软体园区举行开幕揭牌典礼，蔡英文和行政院长陈建仁、高雄市长陈其迈出席揭牌仪式。

蔡英文致词时强调，2050年净零转型是全世界共识，也是台湾的目标。近几年来，全球为进一步推动碳权交易，美国纽约、英国伦敦等先后成立碳权交易平台，“台湾碳权交易所的设置，相信能让台湾跟上国际净零转型的潮流，并积极跟其他国家碳交易所进行国际合作，这将是协助台湾达成低碳目标的关键助力。”

台湾碳权交易所由国发基金及台湾证券交易所共同出资成立，总公司设于高雄，资讯交易中心设于台北，一起分工营运。

蔡英文强调，高雄过去多是发展钢铁、石化、造船等大型工业，在台湾经济发展中为台湾打下工业化基础，将碳权交易所设在高雄，未来高雄也将在净零转型过程中扮演重要角色。

另外，高雄钢铁业、造船业是离岸风电供应链中不可或缺的角色，随着净零排放的推动，将会持续蓬勃发展；高雄本地的大型工业也将发挥大带小的功能，带动台湾整体制造业进入碳中和的时代，推动产业转型。在碳权交易所协助下，高雄也会培育更多减碳人才。

除了碳权交易所，蔡英文也提到，去年3月国发会公布2050净零碳排路径及策略总说明，未来会通过自愿减量额度交易、增量抵换交易等机制，运用交易平台力量，加速净零转型进程。

她表示，预计推动整体净零转型的努力，从2023年到2030年，能带动4万亿元以上的民间投资，创造5.9万亿元的产值，并提供超过55万个相关就业机会。