港公务员事务局长：新机制下终止聘用表现不佳公务员程序可缩减至数月

香港特区政府上周宣布将简化工作表现欠佳公务员的退休机制，果断处置表现不理想的公务员。香港公务员事务局局长杨何蓓茵说，在新机制下，终止聘用个别表现不佳公务员的程序，可由以往逾一年甚至两年以上，缩短至数个月内完成。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，杨何蓓茵星期一（8月7日）在一档电台节目上说，目前处理工作表现长期不达标的公务员，会先作劝喻、辅导、培训或调职。如仍未达标准，会设观察期，未能达到水准才终止聘用。期间有关人员有四次申述机会，并由部门设独立委员会向部门首长提供意见。

她说，有关人员在每年的报告中，有机会向上司表达意见并记录在案，新机制下申述机会将减至两次，即部门将个案转介公务员事务局前，以及交由公务员敍用委员会前。

杨何蓓茵说，以往将个案转介公务员事务局前，部门内部会成立一个独立委员会再进行审视，但现实上成立该委员会有点困难，尤其对编制较小的部门。由于个案记录齐全，独立委员会与当局结论不一的机会很小，再次审视意义不大。

她称，以往观察期可多次延长，时间拖得很长，有个别个案的观察期获延长一至两年甚至更久，这对其他公务员也不公平。新制下只可在特定情况下延长一次。她相信机制经修订后，可以加快处理个案的整体流程，“应该可在几个月内完成”。

杨何蓓茵强调，香港公务员绝大部分都表现好佳，而持续表现不理想的公务员留任会影响团队士气和合作精神。若能迅速处理，反而有助促进团队士气，也可吸引人才加入港府。