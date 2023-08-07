中国促美方尊重中方在南中国海的领土主权与海洋权益

针对美国国务院发声明指中方在南中国海拦截并用水炮击菲律宾军用补给船为违反国际法行为，并称对菲海警的武装攻击触发《美菲共同防御条约》，中国外交部发言人回应时敦促美方停止利用南中国海问题搬弄是非，切实尊重中方在南中国海的领土主权和海洋权益。

中国外交部发言人星期一（8月7日）在官网以回答记者提问的形式，针对上述声明作出回应。

美国国务院在声明中提及，中方之举威胁地区和平与稳定，并呼吁中方遵守南中国海仲裁案裁决。

发言人说，仁爱礁历来是中国南沙群岛的一部分。仁爱礁问题的历史经纬十分清楚。1999年，菲律宾派一艘军舰在仁爱礁非法“坐滩”，企图改变仁爱礁“现状”，中方当即提出严正交涉，要求菲方拖走该军舰。菲方多次承诺将拖走该军舰，但直到今天尚未履行承诺。

发言人称，不仅如此，菲方还企图对该军舰大规模维修加固，实现对仁爱礁永久占领。8月5日，菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，派出两艘船只擅自闯入仁爱礁海域，企图向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。菲方举动侵犯了中方主权，违反了《南中国海各方行为宣言》。中国海警船依法予以拦阻，并采取了警示性执法措施，现场操作专业、克制，无可非议。

发言人强调，中方坚决反对美国国务院罔顾事实，发表声明攻击中方正当合法海上维权执法行动，为菲方非法挑衅行为站台背书。

发言人指出，一段时间以来，美国怂恿、支持菲律宾维修加固仁爱礁“坐滩”军舰，甚至派军机军舰在海上配合支持菲方，并动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中方。美方这一做法是明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气，其图谋是注定不能得逞的。

发言人提到，南中国海仲裁案是美国幕后操纵的、以法律为幌子的政治闹剧。其所谓裁决违反了包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。美方拿这一非法裁决说事，丝毫不能影响中方依法维护自身领土主权和海洋权益的坚定决心和意志。

发言人敦促美方停止利用南中国海问题搬弄是非、挑拨离间，切实尊重中方在南中国海的领土主权和海洋权益，尊重地区国家为维护南中国海和平稳定所作的努力。