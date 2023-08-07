王毅与俄外长通话：中方在乌克兰危机问题积极推动劝和促谈

中共政治局委员、中国外交部长王毅在与俄罗斯外长拉夫罗夫通话时强调，中方在乌克兰危机问题积极推动劝和促谈，致力寻求政治解决途径。

据中国外交部官网消息，王毅星期一（8月7日）与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅说，中国国家主席习近平今年3月访俄以来，两国战略协作和务实合作都取得新进展，双边贸易额再创新高，能源合作稳步开展，人员往来快速恢复。当前双方最重要的工作是继续落实好两国元首达成的重要共识，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展。

他也提到，在国际和多边舞台上，中俄继续紧密战略协作，推进世界多极化、国际关系民主化进程，维护国际关系基本准则，这是中俄应当承担的国际责任，也是中俄全面战略协作伙伴关系的应有之义。

谈到金砖国家机制扩容情况，王毅指出，金砖国家机制紧跟时代潮流，展现充沛活力，二十多个国家提出希望加入，扩员进程水到渠成、势在必行，并称中方愿同俄方在内的金砖伙伴共同支持南非办好即将举行的金砖国家领导人会晤，推动金砖机制健康蓬勃地向前发展。

王毅和拉夫罗夫还就乌克兰危机等共同关心的国际和地区问题交换了意见。

王毅强调，在乌克兰危机问题上，中方在任何国际多边场合，都将秉持独立公正立场，发出客观理性声音，积极推动劝和促谈，致力寻求政治解决途径。

另据俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，俄罗斯外交部在官网发布公告说，俄罗斯外长拉夫罗夫和中共政治局委员、中国外交部长王毅星期一通电话，讨论了国际议程上的热点议题，包括乌克兰危机，以及俄中双边合作问题。这是王毅再度出任中国外长以来，两人的首次通话。

公告说，俄中两国外交部长对两国关系在全球地缘政治不稳定背景下的稳固发展做了高度评价。双方共同反对西方集团针对俄罗斯和中国的对抗政策，尝试通过制裁和其他非法手段遏制俄中发展。双方也就俄中在联合国、 金砖国家、上海合作组织、二十国集团（G20）和其他国际框架下进行建设性对话与高层互动给予积极评价。

公告称，俄中外长之间的接触再次确认了俄中两国在国际事务上立场一致，以及准备进一步保持密切的外交政策协调。