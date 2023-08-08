德国预计台积电将于星期二批准在德累斯顿兴建晶片厂

知情人士透露，德国政府预计台积电将于星期二（8月8日）在董事会会议后批准在该国东部城市德累斯顿兴建生产设施，总投资100亿欧元（约合148亿新元）。

据彭博社报道，德国总理朔尔茨的执政联盟将为该工厂提供高达50亿欧元的补贴。工厂将专门生产汽车晶片。

德国《商报》于星期一早些时候率先报道了台积电即将批准在德国兴建晶片厂的消息。彭博就该报道联系了德国经济部和萨克森州政府发言人，两人均拒绝置评。台积电发言人Nina Kao表示，她并无进一步消息。

全球各国政府正在为新的晶片工厂展开激烈竞争，以确保能够更好地控制对全球供应链至关重要的零组件的制造流程。

彭博社的报道称，冠病疫情高峰期间的供应扰动——特别是在亚洲以外地区——造成了广泛的供应短缺，波及汽车和消费电子产品等各个行业，凸显出各国依赖外国库存面临的风险。

德国已成为寻求发展国内制造业的最激进的国家之一。根据知情人士透露，朔尔茨的政府预计本周将批准一项计划，向一个针对半导体生产和气候保护措施的基金额外注入约220亿美元。英特尔的晶片设施料将获得柏林约110亿美元的补贴。

台积电一直在与恩智浦半导体、博世和英飞凌科技等合作伙伴洽谈投资于该德国合资企业。

台积电董事长刘德音后证实称，公司正考虑让客户持有该德国工厂的少数股权，不过他并未透露有兴趣的各方名称。

台海局势日趋紧张，为安抚投资者的担忧，台积电一直在拓展海外布局。台积电已承诺在美国亚利桑那州建设两座先进设施，投资规模达400亿美元。同时，该公司正投资86亿美元在日本建设一家工厂，并获得了东京方面的支持以及索尼集团和日本电装的投资。