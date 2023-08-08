彭博：外商对华投资指标跌至25年最低

彭博社称，一项衡量中国新增外商投资的指标今年二季度跌至25年来的最低水平，令外界进一步担忧地缘政治紧张局势和经济复苏放缓可能损害企业信心。

彭博社星期二（8月8日）报道，中国国家外汇局上星期五（4日）发布数据，4至6月期间，衡量外商对华直接投资的指标直接投资负债增幅降至49亿美元（65.74亿新元），比去年同期缩小了87%，是该数据1998年有记录以来最小季度增幅。

法兴银行大中华区经济学家林紫琼认为，外商直接投资指标下跌令人警觉，“这可能意味着仍有新的投资进来”，但随着企业更多地谈论“供应链多元化，一些公司减少了对现有利润的再投资”。

经济学家们还认为，外汇局的数据可以反映外资公司利润的趋势以及在华业务规模的变化。

报道称，美国在贸易战期间增加关税导致成本上升，再加上疫情三年间进入中国的渠道受限，以及地缘政治紧张局势加剧，导致企业重新考虑风险，中国对外国投资的吸引力减弱。

今年经济复苏势头减弱进一步打击了海外公司的信心。由于中国消费者需求低迷，外资企业利润录得两位数跌幅。此外，中国汽车行业的公司越来越有竞争力，也令外企的销售和利润下降。海外汽车制造商一直是中国最大的投资者之一。

中国商务部此前发布的数据显示，今年1至6月份全国实际使用外资（FDI）金额同比下降2.7%，为三年来首次下降。

彭博社基于官方数据计算得出，第二季度外商直接投资总额约为410亿美元。中国商务部的数据不包括现有外资公司的再投资收益，其波动程度远低于外汇局的数据。

富达国际的亚洲经济学家刘培乾说：“两个数据都显示出近年来流入中国的外商直接投资逐渐放缓，这符合中国的长期工业供应链升级以及全球供应链多元化的趋势。”