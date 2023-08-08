南非总统：习近平本月访问南非并出席金砖峰会

南非总统拉马福萨证实，中国国家主席习近平将于本月下旬访问南非，并出席金砖国家峰会。

据彭博社报道，拉马福萨星期一（8月7日）发表简短声明宣布上述消息。声明说，拉马福萨和习近平将于8月22日在南非首都比勒陀利亚会面。根据南非总统府发布的声明，两人届时将就强化双边关系进行会谈，并签署一系列合作备忘录。

这将是习近平自2018年以来首次访问南非，也是他今年以来第二次出访。他曾在今年3月访问莫斯科，与俄罗斯总统普京进行会谈。

在结束与拉马福萨的会面后，习近平将到约翰内斯堡出席8月22日至24日举行的金砖国家峰会。

另据新华社报道，习近平今年6月应约与拉马福萨通电话，两人就双边关系和金砖国家峰会的准备情况交换了意见。习近平说，中方支持南非作为金砖轮值主席国，办好今年金砖合作的各项活动。拉马福萨则说，南非将将同中国等金砖成员国为加强金砖合作深化沟通协调。

拉马福萨今年7月曾对媒体说，金砖国家第15届峰会将讨论接纳新成员的议题。他透露，已有多个国家申请加入金砖国家合作机制，而这将成为本届峰会的主要议题之一。

据了解，近期提出申请希望加入金砖国家合作机制的国家，包括孟加拉、埃及、伊朗、阿根廷、沙特阿拉伯、阿联酋、尼日利亚和埃塞俄比亚等国。

彭博社报道，南非外交部长潘多尔星期一在一场线上简报会上说，“我不认为我们将金砖国家视为亲俄罗斯或是反西方的组织。我认为这样的想法是极为错误的。我们已多次表明南非在西方的贸易伙伴对促进南非经济发展非常重要。”

中美两国是南非两个最大的贸易伙伴。在美中科技战升温之际，华盛顿向南非施压，要求他们放弃使用中国科技巨企华为的通信设备，以遏制中国科技的成长。美国也批评南非在俄乌战争的不结盟立场。