中国外交部再促菲律宾立即从仁爱礁拖走“坐滩”军舰

中国外交部再次回应菲律宾补给船遭中国海警水炮驱赶事件，敦促菲律宾立即从仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。

中国外交部发言人星期二（8月8日）在官网以回答记者提问的形式做出回应。

发言人强调，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。菲方多次明确承诺拖走在该礁非法“坐滩”的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。

发言人称，菲方行为严重违反国际法和中国与亚细安（中国称东盟）国家签署的《南中国海各方行为宣言》。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。

发言人还称，“南海仲裁案所谓裁决违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的”，中国不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。

发言人说，一段时间以来，中方通过外交渠道多次同菲方就仁爱礁问题进行沟通，明确要求菲方不得向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资，并提议双方尽快商谈管控仁爱礁局势的措施。但菲方无视中方的善意和诚意，执意向仁爱礁“坐滩”军舰运送用于维修加固的建筑物资，这是此次事态的起因。中国海警依法采取措施维护中方主权和海洋权益，现场操作专业、克制，无可非议。

发言人最后强调，菲律宾是中国重要的海上邻国，中菲双方曾就管控海上争议达成重要共识。中方愿继续通过对话协商与菲方妥善处理海上问题，共同维护双边关系和海上局势稳定。