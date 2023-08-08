港律政司不服《愿荣光》禁制令被拒 提出上诉

香港律政司不服高等法院拒绝就传播反修例歌曲《愿荣光归香港》批出禁制令，星期一（8月7日）提出上诉。

综合《星岛日报》《明报》报道，香港律政司6月5日入禀高院申请禁制令，禁止公众在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》。

高院法官陈健强7月28日指，禁制令不能比现行刑法产生更大的阻吓效果，无助执法更不能减低《愿荣光》的流行程度，拒绝批出禁制令。

陈健强称，若批出禁制令可能会损害言论自由并造成潜在的“寒蝉效应”，即动机清白的人士，或会害怕违反本禁制令所带来的严重后果，因而选择不参加涉及该歌曲的正当活动。陈健强也认为，禁制令执行程序或与《香港国安法》的检控程序有冲突。

香港律政司星期一发声明说，申请临时禁制令是为了履行港府维护国家安全的宪制责任，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，以及保障国歌的尊严。律政司已向法庭呈交上诉许可申请，请求上诉庭颁下临时禁制令，并重申作为公众利益的监护人。

香港经济民生联盟主席卢伟国称，有关歌曲用来为“港独”宣传、鼓吹分裂国家已是众所周知的事，并对国歌造成侮辱，损害国家和特区政府的尊严。港府不应坐视其继续传播，否则就向外界传达出一个极为错误及危险的信号，变相助长“港独”势力气焰。

卢伟国认为，律政司就判决提出上诉，是主动及时履行维护国家安全的义务和责任，杜绝宣扬“港独”歌曲的传播，防范有人借歌曲危害国家安全，从根源防止分裂国家的活动，是必要及时、合法合理的做法。