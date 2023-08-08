台媒：海基会今年协助处理“台流”案数量已达去年八成

知情官员透露，台湾海峡交流基金会今年以来协助处理滞留中国大陆的台湾民众返台案件遽增，截至7月高达56件，已达去年协处案件总量的八成。

据台湾《自由时报》星期二（8月8日）报道，知情官员称，北京当局今年宣布疫情降级，逐步松绑检疫措施后，但中国大陆经济复苏情况不佳、加上内需市场不振、外资移出、失业人口增加等问题，让在大陆经商的台湾民众陷入更大困境，许多经商失败者沦为“台流”，老了在对岸当流浪汉或贫病交迫，中国大陆政府主动传达要把这些人送回台湾。

知情官员指出，这些人有的被台湾家属视为麻烦，有的长年未返台与原本家庭疏离，有的则穷困潦倒生病没人理。对于这类急难案件，台湾政府不可能见死不救，会先出机票钱让这些人返台，因为案件太多，今年的经费提早用完。

知情官员说，台湾陆委会今年不打算增补预算，海基会只好先通过会内预算流用方式，或自筹款支应短少数额，并考虑找台商募款。现在还有很多案件要处理，有的就算人送回来，家属不一定会收。若家属不管，须送到社福机构安置，再由社福团体联络地方政府。

陆委会说，经查本年度海基会经贸业务项下“协处台商人身安全与两岸经贸纠纷”业务费编列100万元（新台币，下同，约4万2307新元），陆委会补助85万元。截至第二季协处案件已达56件，经费支用86万4999元。

陆委会指出，关于该项经费支用问题，据海基会称，已有因应作法，也将以预算流用方式或以该会自筹款支应此类紧急事务所需，并会在第四季通盘检讨各项预算执行情形视情况调整，陆委会也会依相关规定妥适协处。