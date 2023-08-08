中驻菲大使：菲方执意冲闯仁爱礁海域 中方不得不作必要反应

中国驻菲律宾大使黄溪连说，在菲律宾执意派出船只冲闯仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）附近海域的情况下，中方不得不作出必要反应，中国海警依法实施适度措施。

“中国驻菲律宾大使馆”官方微信号星期二（8月8日）发布消息，黄溪连星期一（7日）会见菲律宾外交部副部长拉扎罗，向他表明中方在仁爱礁问题上的立场。

黄溪连强调，一段时间以来，菲方一再采取破坏既有共识、挑战管控现状的单方面行动。为预防海上意外事件，中方通过多渠道向菲方一再表达严正关切。

他说，菲方不顾中方一再劝阻和警告，执意派出船只冲闯仁爱礁附近海域。在此情况下，中方不得不作出必要反应，中国海警依法实施适度措施。

黄溪连还强调，两国元首今年初就通过对话协商妥善处理分歧达成重要共识，希望菲方与中方相向而行，切实落实两国元首共识，停止一切单方面行动，避免局势升级甚至失控，“采取炒作战术和引入第三方势力不仅于事无补，只会使事态更加复杂化”。

中国海警船上星期六（8月5日）在仁爱礁以水炮驱赶菲律宾海岸警卫队船艇后，中菲紧张关系再次升温。

菲律宾总统小马可斯星期一（7日）说，菲外交部长马纳当天召见中国驻菲大使黄溪连，向他发出普通照会，当中包括事发时的图片和视频。

菲律宾外交部和国家安全委员会星期一（8月7日）召开联合记者会，要求中国停止在西菲律宾海（即菲律宾西侧的南中国海海域）进行“胁迫、非法和不可接受的活动”。

对于中国海警喷水炮的做法，“中国海警”官方微信号星期二发布了一条时长2分40秒的视频，称中国海警5201舰对菲游艇进行警示性水炮喷射，“全程保持理性克制”。

中国外交部星期二早前也第二次就仁爱礁问题表态，敦促菲律宾立即从仁爱礁拖走“坐滩”军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。

菲律宾的“坐滩”军舰是一艘二战时期的美军登陆舰，后来为菲海军所购，改名为马德雷山号（Sierra Madre）。菲律宾1999年故意将这艘老旧军舰搁浅在阿云津礁，以此强化对南沙群岛的主权声索。