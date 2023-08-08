一对台商父子被指控为中国大陆收集军事情报

一对台商父子因涉嫌利诱两名台湾现役军官为中国大陆收集军事情报，被台南检方提起公诉。

综合台湾《联合报》、中时新闻网报道，这对黄姓父子在2015年移居大陆福建省经商后，结识了福建省台湾事务办公室的官员，并于2019年结识广东省广州台湾事务办公室官员。大陆官员利诱黄姓商人父子协助在台收集国防应秘密文书，以及吸收现役军人期发展组织等工作，并应允提供高额工作费。

黄姓父子受到利诱，吸收了两名在空军防空和导弹部门工作的叶姓和苏姓军官，收取他们的军人身份证等个人资料，还要求他们签立“效忠自愿书”，再安排他们前往外国与大陆军情人员会晤。

叶、苏两人共同收集八项关于2020年、2021年汉光演习等军事机密文件，前往大陆或以手机通讯软件传送图片影像给大陆人员，黄姓台商由此获得45万6000元（新台币，下同，1万9282新元）、其子获126万元、叶男获21万元、苏男获10万元，但叶、苏两人已自动缴回犯罪所得。

台南高分检认为，黄姓父子涉犯国安法、国家机密保护法、贪污治罪条例等罪；叶、苏涉犯贪污治罪条例、陆海空军刑法等罪嫌，一并提起公诉。

在黄姓父子案件之前，台湾国防部上星期也曾拘留一名据称为大陆收集情报的台陆军中校，并誓言要加强反间谍工作。

近年来，已有一些台湾军方高级官员被指控为大陆从事间谍活动。一名退役海军少将和一名台湾前议员今年3月也因涉嫌为大陆建立间谍网络而受到指控。