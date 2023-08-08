中国7月出口同比下降14.5% 2020年3月以来新低

中国7月以美元计出口同比下降14.5%，降幅是2020年3月以来新高。

中国海关总署星期二（8月8日）公布的最新数据显示，中国7月按美元计价出口2817.6亿（美元，下同，约3788.3亿新元），同比下降14.5%，进口2011.6亿美元，同比下降12.4%。

中国7月按美元计价进出口同比跌幅均高于预期。据路透社预估，中国7月按美元计价出口同比跌幅为12.5%，进口同比降幅为5%。

据法新社报道，中国7月按美元计价出口跌幅是自2020年2月以来的新高。2020年2月出口跌幅达17.2%，当时适逢冠病疫情暴发初期，经济陷入全面停顿。

中国海关总署数据显示，今年首七个月，中国与第一大贸易伙伴亚细安（中国称东盟）的贸易总值为3.59万亿元（人民币，下同，约6700亿新元），增长2.8%，占中国外贸总值的15.3%。其中对亚细安出口2.11万亿元，增长4.7%；自亚细安进口1.48万亿元，增长0.2%；对亚细安贸易顺差6275.1亿元，扩大17%。

中国与第二大贸易伙伴欧盟贸易总值为3.22万亿元，下降0.1%，占13.7%。其中对欧盟出口2.08万亿元，下降2.6%；自欧盟进口1.14万亿元，增长5.1%；对欧盟贸易顺差9433.4亿元，收窄10.5%。

中国对美贸易总值下降的同时，中国对俄罗斯出口7月飙升至纪录新高，出口到俄罗斯的商品价值103亿美元，同比增长52%。今年前7个月双边总贸易额增长37%，达1340亿美元。