院士：中国今年出生人口可能只有700多万

中国工程院院士乔杰说，当前育龄女性生育率堪忧，中国今年出生人口可能只有700多万。

据第一财经报道，担任北京大学医学部主任的乔杰在星期二（8月8日）举办的2023医药创新和科技前沿论坛上说，中国新生儿人口数量近五年内下滑约40%，2022年全国出生人口共956万人，“预计2023年出生人口数约为700万至800多万。”

乔杰称，现阶段，中国育龄女性生育率堪忧，包括育龄女性数量的进一步减少、不孕不育率提升、不良妊娠高发等。

乔杰称，中国辅助生殖医疗器械的国产化程度目前仍然较低，遗传诊断试剂、生殖障碍治疗药物、辅助生殖技术培养液等国产化程度不足14%、5%和1%。未来，不但要逐步提升辅助生殖第二类医疗器械的市场占有率，也要谨防辅助生殖第三类医疗器械发生断货、缺货，及出现生物安全风险。

乔杰还称，目前，针对妇女、儿童健康促进及疾病防治研究成果的产出不足，这需要进一步加大投入。同时，相关进口医疗器械、耗材等的高昂费用和在临床的高频使用，也成为该领域医疗费用居高不下的一大原因，“为解决这些问题，下阶段，我们应聚焦在具有自主知识产权临床急需产品的研发上，针对这一领域重大需求的项目布局及考核指标设置有待加强。”

中国国家统计局今年1月17日公布，2022年的出生人口数从2021年的1062万降至956万，出生率则从7.52降至6.77，为1950年以来的最低水平。2022年，中国人口总数也出现了60多年来的首次萎缩。