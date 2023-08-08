中国今年将启动第四次全国文物普查

中国国家文物局宣布，今年将启动第四次全国文物普查。

国家文物局官网星期二（8月8日）在官网发布《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》，作出上述宣布。

通知称，第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动，所需经费将由中央和地方政府共同负担。

通知提出组织梳理并建立市、县级文物保护单位公布名录；全面归集不可移动文物认定公布文件，建立已认定公布的不可移动文物名录；全面梳理2012年以来考古工作中新发现文物，建立新发现文物线索清单。

据澎湃新闻报道，国家文物局已成立第四次全国文物普查协调推进领导小组及办公室，专班推进普查筹备工作。

另据新华社报道，国家文物局局长李群在今年1月的全国文物局长会议上说，第四次全国文物普查计划用三到四年的时间全面掌握不可移动文物的数量、分布、保存现状等情况，建立国家不可移动文物总目录，为系统廓清中国文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。

国家文物局文物古迹司司长邓超介绍说，第四次全国文物普查的对象是中国境内地上、地下、水下的不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，同时调查、登记、认定新发现的不可移动文物。

第三次全国文物普查自2007年4月开始，到2011年12月结束，全中国共调查、登记不可移动文物超过76万处。