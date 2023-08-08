看跌碧桂园的押注升至纪录高点

中国房地产市场低迷，中国以销售计第六大开发商碧桂园的运营遭到更多审视之际，卖空者蜂拥而至。

据彭博社8月8日报道，空头头寸占已发行股票的比例跃升至创纪录的8%以上，碧桂园及旗下的物业管理公司是恒生指数中最被做空的成分股。

碧桂园股价周二下跌2.3%，连续第四天下跌。

碧桂园上周取消配股计划，人们越来越担心它能否偿还明年到期的美元债券。从穆迪到摩根大通等的分析师均下调了该公司的股票和债券评级。碧桂园上个月合同销售额同比下滑60%，至120亿元人民币（约22.5亿新元），分析师指出，该公司在低线城市的业务相对较多，因此容易陷入进一步的困境。

碧桂园在一份回复彭博的声明中表示，“受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。”该公司称，目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。

知情人士称，碧桂园旗下一家子公司提前完成了一笔中期票据的回售本息划付。该票据持有人已全部选择回售，本期应偿付本息金额共8.38亿元人民币。

这家总部位于佛山的建筑商，今年股价已下跌超过50%，投资者越来越怀疑碧桂园能否在2021年初席卷该行业的违约浪潮中幸存下来。

彭博行业研究分析师Patrick Wong认为，越来越多投资者押注碧桂园的流动性问题会导致该公司倒闭。碧桂园拥有大量项目，任何违约都将严重影响整体房地产市场情绪，并打击其他开发商。