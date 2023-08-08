被通缉海外港人郭凤仪的父母据报被国安处带走调查

香港媒体报道，被悬红通缉海外港人郭凤仪的父母被香港警务处国家安全处带走调查。

综合《明报》《星岛日报》等港媒引述消息人士报道，香港警务处国安处人员星期二（8月8日）上午突击郭凤仪在港父母的寓所，带走她的父亲郭贤生和母亲李健到将军澳警署问话，调查两人是否仍然与郭凤仪有任何形式的联络或是金钱往来。

香港警务处国安处7月初悬红通缉八名涉违反《香港国安法》并逃往海外的香港人。这八人是三位前立法会议员许智峰、罗冠聪和郭荣铿、传媒《棱角》行政总监刘祖迪、“香港议会”发起人袁弓夷、律师任建峰、职工盟前总干事蒙兆达，以及华盛顿港人组织“香港民主委员会”策略及活动总监郭凤仪。每名被通缉者悬红100万港元（约17万2357新元）。

26岁的郭凤仪涉嫌勾结外国或境外势力危害国家安全罪，被指以反华组织“香港民主委员会”执行总监身份在海外积极进行游说工作，以请求外国对中国大陆及香港特区进行制裁、封锁或采取其他敌对行动。

据悉，郭凤仪曾在2019年6月于连登讨论区以“G20团队”发起首次众筹全球登报活动，并在13个国家的16份报纸刊登广告，要求各国在G20峰会期间向中国大陆提出香港主权及民主问题，开辟国际文宣战线以“借洋遏华”，要求外国干预香港内部事务。