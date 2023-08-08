甘肃发布干旱黄色预警 局地已达重旱

中国甘肃省发布干旱黄色预警，省内金昌、武威、兰州、白银等地已达重旱。

综合新华社、央视新闻报道，兰州中心气象台星期二（8月8日）发布甘肃省干旱黄色预警，省内金昌、武威、兰州、白银等市大部分地方，以及张掖市山丹、民乐等地气象干旱已达重旱以上。预计未来七天，河西大部和陇中北部等地无有效降水过程，气象干旱将持续并发展。

白银市气象台星期二中午发布干旱橙色预警信号，白银市景泰县、白银区、靖远县及平川区已出现重度气象干旱，会宁县北部部分乡镇已出现中度气象干旱。预计未来一周，景泰县、白银区、靖远县及平川区继续维持重度气象干旱。

据甘肃省气象局介绍，6月以来，甘肃全省降水总体偏少、气温偏高。全省大部分地方降水偏少两至三成，其中，河西地区和陇中北部降水偏少三至五成。此外，全省有36个县（区）出现35摄氏度以上高温，高温出现范围和日数较常年同期偏多，其中，河西地区和陇中北部平均气温偏高1至2摄氏度。

新华社报道称，甘肃各地正在采取相关措施积极抗旱自救。甘肃各级水利部门通过发挥已建引提调水工程作用，全面实行计划用水，统筹做好储水、节水工作，合理保障生活、生产、生态用水。旱情较重的山丹县等地，通过启动应急补水工程、实施备用水源工程、设置临时供水点等方式，保障群众生产生活用水。