香港海关关长何珮珊：严查“软对抗”物品输港陆

香港海关关长何珮珊说，香港海关肩负维护香港和国家安全的重任，要强化口岸反恐应变、严查“软对抗”物品进入香港或输往中国大陆。

何珮珊撰写题为《行胜于言的新时代海关》的文章星期二（8月8日）在《大公报》刊发。

何珮珊在文章中指出，现今世界局势错综复杂，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显扩张，香港更要“站起来、走出去”，更好发挥超级联系人和桥头堡的作用，提升国家和香港的国际话语权和影响力，说好中国故事和香港故事，更要说好“一国两制”的故事。

她直言，身负守护国门、维护香港和国家安全的重任，香港海关坚决落实总体国家安全观、切实维护国家安全、强化口岸反恐应变、严查“软对抗”物品进入香港或输往中国大陆，切实维护政治安全，以及把打击毒品、商品走私、枪支武器走私，作为维持社会稳定和经济安全的标志性举措。

何珮珊说，香港海关同时也要严厉打击走私洋垃圾和象牙等濒危物种及其制品等违法行为，致力维护生态环境安全，以及采取有效策略堵截食品药物走私，坚决把危害人民生命健康的威胁拒之于国门之外。

她提到，为应对全面通关，香港海关在事前已作出了充分准备和精心部署，并灵活调配部门人手，无论在设备、培训、宣传等各方面都务求做到精准到位，确保通关后人流车流畅通无阻。香港海关也积极配合港府跨部门协作打击水货活动，减少对社区民生带来的滋扰，令市民大众出行更称心如意。同时也致力保障消费者权益，大力打击坊间的不良商户，令市民及访港旅客安心消费。

何珮珊称，香港海关积极配合香港更好融入国家发展大局，尤其在促进香港在大湾区物流链的关键角色，以及提升香港作为国际航空枢纽的地位等方面，香港海关都积极发挥便商利贸、畅通物流的重要职能。

她说，香港海关近年一直积极发展结合空运、海运和陆路运输的“多式联运”，推动香港高增值现代物流发展。香港海关特别制订全新的清关程序，在有效管控风险的情况下，减少查验货物，节省业界成本，促进香港和中国大陆两地物流对接。

何珮珊最后提及，面对复杂多变的国际形势及高质量、高水平的服务发展要求，要更好履行守国门、促发展的职责使命，香港海关必须不断努力完善治理体系和提升治理水平，大力推进“智慧海关”建设，加快建设科技装备和风险管理现代化，深入推进“单一窗口”建设，实现通关和管理数字化、自动化、智能化，并同步探索创新的海关监管模式。