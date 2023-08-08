朱立伦批民进党执政将台湾带到兵凶战危处境

国民党主席朱立伦批评民进党执政将台湾带到兵凶战危的处境。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，朱立伦星期二（8月8日）到基隆陪同国民党籍立委参选人林沛祥扫街造势，被问到民进党总统参选人、台湾副总统赖清德称这次总统选举是在敌人和朋友之间做选择时批评，今天就是民进党执政才搞到台湾兵凶战危，也让台湾变成全世界最有可能爆发战争的地方，如果再让“台独金孙”赖清德当选，这不就实现让两岸爆发战争的结果？

朱立伦强调，两岸可能爆发战争不只是台湾人的担忧，也是国际社会最关心的事。赖清德应该要好好去向世界解释他要怎样不让两岸陷入爆发战争的危机，但看到他的回应还是坚持台独，这应该就是他的主张。

赖清德星期天（6日）在全台牙医体系赖清德后援会成立活动上，被问及如何在美国和中国大陆之间做选择时说，“与其说在两大强国之间做选择，不如说是在民主跟专制独裁、敌人和朋友之间做选择”。

另外，朱立伦坚信，如果非绿阵营方面闹分裂就等于让赖清德躺着选，让民进党放鞭炮。

鸿海创办人郭台铭星期一（7日）返台后，预告将有重大消息要跟大家报告，让外界揣测他可能要宣布独立参选。因为支持郭台铭而宣布退出国民党的彰化县议长谢典林星期二表态，反对郭台铭独立参选，而是期望郭台铭与柯文哲合作。

朱立伦对谢典林的话表示肯定，并说全台各地都在团结所有的力量，也透过各种力量去影响大家的决定。这个共识已越来越清楚，就是任何分裂只是让赖清德躺着选，让民进党放鞭炮。在这种情况下，大家都会成为团结的助力，绝对不会促使分裂。