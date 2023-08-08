李强主持会议研究下一步防汛救灾 张国清在河北指导支持灾后抢修

中国总理李强星期二（8月8日）主持召开国务院常务会议，研究下一步做好防汛抢险救灾举措。中共政治局委员、副总理张国清则在星期一（7日）受中共总书记习近平委派，在河北指导支持灾后抢修恢复工作。

李强8日主持召开国务院常务会议，听取当前防汛抗洪救灾情况汇报，研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。

会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。各地区各部门要切实做好防汛抗洪和抢险救灾工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要立足抗大洪、抢大险，加强研判预警，紧盯重点部位，落实落细防汛抢险措施，严防发生次生灾害。继续全力搜救失联人员，最大限度减少人员伤亡。

会议强调，要千方百计保障好受灾群众基本生活，保证他们有饭吃、有衣穿、有临时住所、有干净水喝、有病能及时得到医治。全面做好环境消杀和卫生防疫，确保大灾之后无大疫。加快修复道路、供电、供水和通信等设施，做好市场保供稳价，尽快恢复灾区正常生产生活秩序。

会议也说，要抓紧修复灾毁田块和农业设施，加大农资供应保障力度，组织农民积极补种补救。迅速启动灾毁房屋恢复重建，确保受灾群众入冬前能够回家或搬入新居、安全温暖过冬，加快推进学校、医院、养老院等公共设施恢复重建，保证每一名受灾学生都能按时开学返校。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

会议要求，各相关部门要进一步加大支持力度，迅速拨付各类救灾资金，能预拨的提前预拨，提早进行补偿救助。金融机构要加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

此外，张国清受习近平总书记委派，于7日率有关部门在河北指导支持灾后抢修恢复和受灾群众生活保障工作。

据报道，在受灾严重的河北省涿州市，张国清来到受灾群众安置点、居民小区，转达习近平对灾区广大干部群众的深切牵挂和亲切慰问。张国清强调，各地区各有关方面要全力支持和帮助灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

张国清说，当前河北要在继续抓好抢险救灾的同时，集中精力抓好抢修恢复、灾后重建特别是受灾群众生活保障工作。目前河北洪水正处于退水阶段，要毫不松懈加强行洪河道、蓄滞洪区围堤等巡查防护。要严防塌方、滑坡等次生灾害，加快重要基础设施抢修恢复，做好环境消杀和卫生防疫，让受灾群众早日安全返回家园。

他也强调，要切实保障转移安置群众基本生活。组织好生活必需品供应。有关部门要迅速指导灾区谋划灾后恢复重建规划，提早开展补偿救助。

在这之前，张国清周末（8月5日和6日）先后到天津和黑龙江指导支持抗洪抢险救灾工作。他在黑龙江强调要妥善安置受灾群众，最大程度减少人员伤亡和洪涝灾害损失。