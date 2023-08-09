中国八省跟进集中整治医药反腐 上海点名高值耗材

中国医药反腐力度正在扩大，截止星期二（8月8日）已有八个省份跟进集中整治。

据澎湃新闻统计，江苏、上海、北京、海南四省的卫生监管部门已针对医药领域采取反腐行动，西藏自治区、陕西、山西、山东四省纪委部门也就整治医疗领域发声。

江苏省药品监管工作座谈会星期二在江苏省连云港召开，提出集中整治药品领域腐败问题，对违法犯罪行为零容忍严肃查处。

上海市卫健委等共13个部门星期一（7日）联合印发《上海2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》的通知，提出在今年10月31日前，各医疗机构要按照要求建立健全工作制度，围绕高值耗材、整治“红包”、回扣等内容，开展行风建设工作的自查自纠。

广东省卫健委8月2日也发布《关于调整广东省纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风联席机制成员单位及职责分工》的通知，提出调整广东省纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风联席工作机制。

中国不同监管部门在半个月内连续三次部署医疗领域的反腐行动，掀起前所未有的医疗反腐风暴。

中国国家卫健委官网7月21日曾发布消息，国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局联合召开视频会议，部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

纪检监察方面，在中共中央纪委国家监委星期一（7日）发布《精准惩治单位行贿》一文点名医疗卫生领域的同一天，中共山东省纪委监委召开了全省医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议。

陕西纪检监察7日也在微信公众号发文，称陕西近年来持续开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治，着力解决群众看病难、看病贵问题。

西藏自治区纪委也召开常委会会议，传达学习纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议精神，研究贯彻措施。

会议强调，要一体推进“三不腐”，聚焦重点领域、重要环节、关键少数，集中力量查处一批医药领域腐败案件，深化以案促改、以案促治，督促完善制度机制，加强廉洁文化建设，着力净化医药领域政治生态。