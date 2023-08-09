李慧琼宣布不争取连任港民建联党主席

香港建制派政党民建联党主席、立法会议员李慧琼宣布不寻求连任党主席。

李慧琼星期二（8月8日）晚在脸书发文宣布上述决定。她说，民建联执委会换届选举即将开始，工作也相应增加。但个人有限时间及能力令她意识到对党未来发展及工作未必有利，经再三考虑，决定今年不寻求出选及担当民建联党主席一职。

她表示，今后将继续努力，为国家、为香港、多做实事，为全国人民及全港市民服务。

据香港01报道，目前民建联副主席、行政会议成员陈克勤接任党主席的呼声最高。但他今年初受访时，没有透露是否会出选主席，并强调民建联是“集体领导”，不是单靠一、两个人的力量，不论谁担任主席，民建联都是团队式运作，分工也很清晰。

李慧琼在1999年以25岁之龄胜出九龙城区议会土瓜湾北选区直选，成为当时香港最年轻的女性区议员，2008年成功晋身立法会。李慧琼在2011年当选民建联副主席，隔年获邀加入行政会议，成为身兼区议员、立法会议员及行政会议成员的“三料议员”。

2015年，李慧琼接替谭耀宗接掌民建联，成为民建联首名女主席，也是历来最年轻的主席。直至2019年，香港爆发反修例风波，民建联派出181位候选人出战区议会选举，只取得21席，是创党以来最差成绩。当时李慧琼率领党领导层向支持者鞠躬致歉，并指自己需要为此负责，向中委会提出请辞，但不获同意。她形容当时为民建联最艰难的时候，个人去留“微不足道”。

李慧琼目前是“双料议员”之余，也是立法会内务委员会主席，去年12月她也获选为全国人大常委。