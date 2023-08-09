中国7月CPI同比降0.3% 2021年以来首次下滑

中国7月份消费者物价指数（CPI）同比下降0.3%，是2021年2月以来首次下滑，显示国内需求持续低迷。

中国国家统计局星期三（8月9日）公布的数据显示，7月份CPI同比下降0.3%，跌幅略低于路透社和彭博社调查的下滑0.4%预测中值，环比则上涨0.2%。

其中，城市CPI同比下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，其中畜肉类价格暴跌14.0%，影响CPI下降约0.48个百分点，猪肉价格暴跌26.0%，影响CPI下降约0.41个百分点，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。今年1月至7月，全国居民消费价格平均同比上涨0.5%。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟称，CPI同比回落是阶段性的。下阶段，随着中国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI有望逐步回升。

另外，中国国家统计局公布的7月份工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.4%，环比下降0.2%。虽然同比和环比降幅收窄，但已连续10个月出现下滑。今年1月至7月，工业生产者出厂价格平均同比下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.5%。

彭博社报道称，这是自2020年11月以来消费者价格和生产者价格首次同步出现收缩。

受国内外需求疲软影响，中国经济复苏在今年第一季度强劲开局后放缓。为了提振国内消费需求，中国政府已出台一揽子政策措施，预计还将出台更多措施。