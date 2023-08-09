港纪律部队赴加拿大参赛遇示威 港府等多部门谴责

香港纪律部队代表团在加拿大参加世界警察及消防运动会时，遇上示威者在当地抗议，派发批评香港警察的传单。对此，香港特区政府、中国国务院港澳办等部门谴责示威行为，将国际赛事政治化和污名化。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，香港政务司长陈国基星期二（8月8日）在迎接代表团返港的仪式致辞时主动提及事件，批评加拿大发生的示威行为是企图将国际盛事政治化及污名化，并高度肯定纪律部队当时临危不乱、沉着应对，认为他们在赛事以外也充分彰显纪律部队“精锐干练”的专业。

陈国基称，部分别有用心的人士或组织，“无所不用其极”在加拿大机场、街道及赛事会场外叫嚣、展示标语、追踪及拍摄代表团的容貌，并将相关照片及影片上传至网络，代表“乱港势力”仍死心不息，通过不同场合及借口诋毁香港纪律部队，肆意抹黑及攻击香港，企图破坏香港的国际形象及繁荣稳定。

他称，要认清这些势力的“卑劣真面目”，警愓及防范挑拨离间，反对造谣抹黑，强调不能低估有关危害国安及影响香港稳定的风险。

陈国基说，世界局势加速演变，相信日后面临的风险及挑战会越来越多，西方及外部势力会继续等候机会干预、渗透及污蔑抹黑一国两制下的香港。要保持香港长期繁荣稳定，坚决防范大小风险是重中之重。

中国驻港国安公署也发声明称，“反中乱港”分子打着民主及人权幌子，抹黑污蔑以警队为代表的香港纪律部队的图谋不会得逞，有关行为均属“徒劳的叫嚣和宣泄”，实质是幻想让香港再回乱局，“充分暴露出反中乱港分子的负隅顽抗心态和走向末路的挣扎”。

港澳办也发声明批评部分“反中乱港”分子借机生事，妄图滋扰纪律部队代表团，“丧心病狂地抹黑攻击香港特区纪律部队”，肆意政治炒作，严厉谴责卑劣行径和丑陋表演，认为这证明香港纪律部队是他们从事罪恶活动的“强大克星”，以及他们对纪律部队维护法治正义的恐慌畏惧。

香港中联办则称，有“窜逃海外的反中乱港分子”及部分美西方政客和反华组织，恶意挑衅攻击，企图贬损香港警队形象、抹黑国安法，“其态可厌，其心可鄙”。