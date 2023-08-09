侯友宜公布能源政策 承诺当选后安全重启核四

国民党总统参选人侯友宜推出能源政策，主张将核电正式列入能源选项，并承诺当选总统后推动核四安全重启。

综合台湾中央社和《自由时报》报道，侯友宜星期三（8月9日）上午召开记者会，说明能源政策，宣示2050年能源愿景，包括环境永续、国家安全、人民健康、有序转型等四大方向，以及提出以绿永续、以核减煤、迈向无煤、以气承转、节能优先等五大能源政策主张。

侯友宜承诺，他当选总统后，第一任期内将完成核一、核二、核三检查检修工作，安全延役，重新运转，同时，邀请最顶尖的核能安全专家学者成立“核四总体安全审查委员会”，尽快完成核四现有机组的检修检查，在安全无虞下，推动核四安全重启。

侯友宜说，他的2050年能源政策愿景有四大方向，包括环境永续、国家安全、人民健康、有序转型，其中环境永续是全世界的核心价值，他的能源政策一定要做到务实稳健，以专业讨论、科学验证方式决定能源配比，并以2050年达成净零排碳为目标，而发展再生能源，以及用核电厂延役取代燃煤。

至于五大能源政策主张，侯友宜说，“以绿永续”是要稳健务实持续增加再生能源发电，作为台湾未来主要的能源支柱；“以核减煤”是要与国际同步，善用既存核电的价值，作为降低碳排及空污的关键选项；“迈向无煤”是要初期运用燃煤发电作为能源安全与电价稳定的关键少数，但将逐渐减少燃煤发电，至2030年占比减少至14%，2040年完全停止燃煤发电，达成2040无煤台湾的目标；“以气承转”则是基于确保国安及供电无虞等因素，天然气占比应维持安全不过半，未来部分天然气机组在加装CO2处理设备后，逐步移为备援；“节能优先”是以节能及调节供需为优先，扩大投入节能、储能及智慧电网的资源，以降低用电需求增长并提高电力调度效益，确保供电充足及稳定。

侯友宜强调，他的能源政策要让台湾供电无虞，降低排碳量，并确保能源安全，国际能源总署也特别提到，为达2050净零排碳，现阶段美、日、英、法等世界主流国家都继续增加使用核电，台湾也应该与国际同步，一起加入主流方向，因此，未来核电比例要不断的调整，才能让产业在台湾生根，落实减碳、环境永续的目标。