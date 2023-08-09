北京宣布五措施确保“大灾之后无大疫”

为了降低暴雨洪灾后的食品污染和传染病风险，北京官方宣布采取五方面防疫措施，确保“大灾之后无大疫”。

据澎湃新闻报道，北京市委常委、市政府常务副市长夏林茂星期三（8月9日）在防汛救灾工作情况发布会上说，北京市7月29日至8月2日遭遇特大暴雨灾害后，灾区民众确实面临饮水、食品安全和环境污染威胁，存在肠道传染病、虫媒传染病等疾病流行风险。官方高度重视，为了确保“大灾之后无大疫”，第一时间采取五方面措施。

一是全力救治伤员，保证灾区医疗服务供给。全市已组织1万2800名医护力量参与灾区医疗防疫工作，共转运伤病员3300余人次。各医院组织专家24小时值守，开辟绿色通道救治伤病员。灾区医院和社区卫生服务中心已恢复诊疗，村卫生室正通过不同方式送医送药上门。

二是做好生活用水和食品安全工作。全市已调集150余辆供水车辆24小时运水进村，并为断水村安置大型储水罐，提供瓶装水和包装食品。同步组织专业队伍对水厂、供水管线和自备井逐个清淤、置换、消毒、检测，力争尽快恢复正常供应。广泛宣传教育居民注意饮水安全和食品安全，不饮用生水，不食用过期或浸泡食品。

三是迅速启动“爱国卫生运动”，保持人居环境卫生，切断疾病传播链条。全市已启动实施社区清淤、除四害等专项行动，组织动员17万余名中共党员干部和15万余名志愿者开展环境清理。同时调配消毒物资支援灾区。抓好生活垃圾清运、厕所清理重建、无害化处置动物尸体。

四是加强环境危险因素和疾病监测。北京市已在受灾地区建立疾病风险监测体系，持续开展肠道传染病监测、受灾居民症状监测、供水安全监测和蚊蝇等病媒生物密度监测，及时发现灾后疫情风险，科学评估指导防疫工作重点。

五是关注群众心理情绪问题，加强灾区群众心理疏导。

另据中国农业农村部官网消息，农业农村部党组书记、部长唐仁健星期二（8月8日）在河北调研农业抗灾救灾时也强调，要把农业防灾减灾作为现阶段三农工作压倒性的任务，落实落细农业抗灾救灾和灾后生产恢复措施，尽最大努力减轻灾害损失。

唐仁健说，要强化动植物疫病防控，加强灾后死亡动物无害化处理和重大疫病防控，严防玉米南方锈病、北方稻瘟病等病虫害暴发流行，努力“虫口夺粮”。

他也要求各级农业农村部门精准摸排农户受灾情况，帮助受灾农民群众解决实际困难，防止出现因灾致贫返贫。