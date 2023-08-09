中国上半年超越日本成为全球最大汽车出口国

中国汽车出口在今年第一季首次超越日本后，继续保持增势，上半年超越日本成为全球最大汽车出口国。

据财新网星期三（8月9日）报道，日本汽车工业协会发布数据称，2023年上半年日本共出口汽车202.3万辆；中国海关总署数据显示，同期中国汽车出口234.1万辆。

报道称，2021年前，中国汽车年度出口保持在100万辆左右已有十年。近三年来，中国汽车出口增幅显著。2021年出口量同比翻倍至201.5万辆，2022年达到311.1万辆。行业普遍预计，2023年出口数量有望跨过400万辆大关，超越日本。

报道分析，中国汽车出口实现突破是多重因素推动结果。2020年冠病疫情暴发后，芯片短缺限制了汽车产量。但中国车企更灵活，受芯片短缺影响较小。同时，中国汽车市场竞争激烈，车企纷纷寻求出海，承接了跨国车企让出的市场空间。

中国汽车出口的主力是新能源汽车，目的地集中在西欧和东南亚，其中排前三的国家分别是比利时、英国和泰国。

中国的燃油车主要是出口到发展中国家和地区，其中俄罗斯是市场增量来源。中国汽车工业协会数据显示，2023年前五个月，中国向俄罗斯出口汽车28.7万辆，俄罗斯是中国最大的汽车出口目的地。

在中国车企中，上汽集团汽车出口量排名第一。上汽集团7月曾透露，将在欧洲选址建设电动汽车工厂。

此外，吉利汽车也收购或入股了沃尔沃、宝腾、英国出租车、戴姆勒等多个车企，以探索出海方式。