郭台铭预告8月23日发表进阶版金门“和平倡议”

政治立场偏蓝的台湾鸿海创办人郭台铭预告，他将于8月23日在金门发表“和平倡议”，作为今年5月发表的和平宣言进阶版，提出让两岸进行实质沟通的管道。

据台湾《上报》报道，郭台铭星期三（8月9日）早上10时在台北与访台的日本自民党副总裁、前首相麻生太郎会面，双方交流约一小时。

郭台铭在会面后受访时称，麻生太郎在会面时表达了自己对台湾未来、以及台湾会否发生战争的关注，因为他经常强调“台湾有事，日本就有事”。

郭台铭说，他也向麻生太郎展示自己今年5月在金门发表的《金门和平宣言》，重申台湾要备战也要避战，希望用他个人微薄的力量，为台湾找出一条避战的方法，更要找出两岸沟通的管道。

他称，美国即将举行总统选举，中国大陆的政治气氛也十分紧绷，中美关系剑拔弩张，两岸也随时可能擦枪走火，把台湾推向战争危险边缘。而日本希望两岸能够谈和，因此他向麻生介绍金门和平宣言的重要性，提出让两岸有实质沟通管道，达成避战。

郭台铭称，他和麻生太郎都有共识，台湾和日本都希望两岸不要发生战争，希望将来台湾能够与北京直接对话。他预告：“详细的内容我会在8月23日去金门时，将‘和平宣言’进入到‘和平倡议’，我会在那时候宣布。”

郭台铭今年5月在金门发表和平宣言，高调宣明自己的两岸政策立场，表示若他当选台湾总统，将依据“一中各表”的原则，以金门作为两岸常设的谈判地点，与北京直接开启对话。这被视为郭台铭投入台湾总统选战的起手式。

外界普遍评估认为，郭台铭很可能在8月23日“八二三炮战”65周年当天，于金门正式宣布参选总统，并在9月17日公民联署登记截止前启动百万人联署，垫高参选气势和谈判筹码，“以战逼和”主导在野整合。