审计发现广西一高校获上亿科研经费未实现成果转化

官方审计报告指出，中国广西一所高校累计获得财政投入科研经费1.31亿元（人民币，下同，2460万新元），实施科研项目862个，但成果转化率为零。

综合澎湃新闻和《南华早报》报道，广西自治区审计厅厅长罗海山7月25日在自治区十四届人大常委会上，作了2022年度预算执行和财政收支的审计工作报告。

报告披露了广西在科教振兴资金审计方面的相关情况，并称在对广西九所区管高校资金使用情况审计后，发现了三个主要问题。

其中一个问题是高校科技成果市场转化率低。其中一所高校累计获得财政投入科研经费1.79亿元，实施科研项目702个，仅有五个项目成果实现市场转化，占比0.71%；一所高校累计获得财政投入科研经费1.31亿元，实施科研项目862个，实现成果转化零个。

报告还称，高校科技项目立项聚焦重点不够突出。三所高校实施科研项目2075个，其中预算经费10万元以下的论文型科研小课题项目811个，占比39.08%。

另外还有科研项目结余资金闲置的问题。四所高校科研项目资金净结余6682.28万元长期闲置未及时盘活；两所高校22个科研项目脱离实际需求编制科研项目经费预算，预算与实际支出偏差最高达到69.24%，造成914.02万元资金闲置。

《南华早报》称，这份长达1万5000字的审计报告两周前在广西审计署网站公布后就被删除。

中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘瑞明接受《南华早报》采访时说，这份报告反映了一个全国性的问题，即中国大学教授的主要考核指标和激励措施往往基于基础理论研究，但这些努力通常很难转化为实际应用。

中国25名科学家和企业家今年3月也在《中国科学报》上联合发表文章称，中国大学应改革过度以学术论文为依据的研究人才评价体系。

据中国国家统计局今年1月公布的数据，2022年中国研发经费投入达3万零870亿元，首次突破3万亿元大关，比上年增长10.4%，自“十三五”以来已连续七年保持两位数增长。