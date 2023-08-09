中俄向日本提出技术问题单 质疑核废水排海方案

中国外交部称，中国、俄罗斯已经向日本提出三份联合技术问题单，对日本核处理水排海方案提出质疑。

据中国外交部官网信息，中国外交部发言人星期三（8月9日）以答记者问形式就日本8月下旬至9月中旬启动核污染水排海计划表达立场。

发言人说，中方一贯反对日本强行向海洋排放福岛核污染水，向全世界转嫁核污染风险。日本政府应全面回应国际社会关切，履行应尽的道义责任和国际法义务，停止强推排海计划，以真正负责任的态度和安全有效的方式处置福岛核污染水，并接受严格国际监督，避免给全球海洋生态和人类健康造成无法挽回的伤害。

发言人称，中国、俄罗斯还基于科学技术和核安全国际良好实践，向日本提出三份联合技术问题单，对日本核废水排海方案提出质疑。

发言人说，确保核污染水处置安全性，靠的是认真负责的态度和科学全面的论证，而不是到处公关游说。令人遗憾的是，两年多来，日方无视各方合理关切和反对，强推排海计划，拒绝讨论其他安全处置方案，执意要在今夏启动排海。

发言人最后说，如果日方真有诚意解决邻国关切，就应立即停止强推排海计划，在不预设结果的前提下开展交流，充分讨论所有可能的安全处置方案。否则，所谓的“说明”就失去了意义。

在中国外交部发言人作出上述回应的同一天（9日），中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表团网站也发布《关于日本福岛第一核电站事故核污染水处置问题的工作文件》，针对日本福岛核处理水处置问题列出九点意见。