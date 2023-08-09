王毅明起访问新加坡、马来西亚和柬埔寨

中共中央政治局委员、外交部长王毅将于8月10日至13日访问新加坡、马来西亚和柬埔寨。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人毛宁星期三（8月9日）宣布王毅上述访问行程。

中国外交部发言人也通过答记者问形式说，今年是中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议10周年，东南亚国家一直是中国共建“一带一路”合作重要伙伴。

发言人称，当前中国同新加坡、马来西亚和柬埔寨三国关系保持良好发展势头。中新建立了全方位高质量的前瞻性伙伴关系，中马就共建命运共同体达成共识，中柬正积极构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。

发言人说，中方期待通过此访，同东南亚三国加强战略沟通，落实好中新关系新定位，推进中马、中柬命运共同体建设走深走实，深化高质量共建“一带一路”合作，推动双边关系不断迈上新台阶。中方还愿同三国共同推动全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议落地，促进经济复苏，维护和平安宁，深化交流互鉴，为地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

王毅上一次到访新加坡是在2021年，期间拜会李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，并与外交部长维文医生会晤。

马来西亚首相安华星期二（8日）在槟城打昔出席活动时透露，王毅将在星期五（8月11日）到马来西亚访问，届时他和王毅将在槟城会面。