碧桂园回应两笔美元债利息未付：出现阶段性流动压力

中国房地产企业碧桂园证实无法支付两笔到期的美元债利息，坦言公司出现阶段性流动压力。有分析认为，碧桂园如果陷入债务违约困境，其影响可能比恒大债务危机更加严重。

综合彭博社、路透社和财联社报道，碧桂园内部人士星期二（8月8日）承认，碧桂园未能支付本应在星期一（7日）支付总额约2250万美元（3023.8万新元）的两笔美元债券票息。

这两笔美元债在新加坡交易所发行，总面值10亿美元，将分别于2026年2月和2030年8月到期。

根据上述债券的招股说明书，在债券持有人发出违约通知之前，碧桂园有30天的宽限期来支付这些利息，否则碧桂园将违约。

碧桂园内部人士表示，自2021年以来，中国房地产市场持续低迷，多重不利因素叠加，导致销售持续下滑，公开市场融资失效，行业步入了前所未有的困难时期，且近期销售额与再融资环境持续恶化，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。公司一直在坚守，却难见曙光。

过去两周，碧桂园受到了一连串有关其财务状况的负面消息和市场传言的冲击。碧桂园7月31日公告说，公司今年上半年出现了净亏损，现金流可能出现了困难。

财新网星期二还引述互联网流传的一张截图报道称，佛山市自然资源局8月7日曾催促碧桂园的两家子公司缴纳拖欠的13.7亿元（人民币，约2.56亿新元）土地出让金。

对此，佛山市自然资源局南海分局回应时，仅表示要进一步核实。接近碧桂园人士则回应称，目前未收到相关文件，针对各方关切的问题，公司已第一时间沟通各级部门推动解决，积极按协议履约。

受种种负面消息冲击，碧桂园港股星期二暴跌14%后，星期三（9日）继续下滑1.1%，达到了2022年11月以来的最低水平，三家券商已下调了该股的评级。

美国《华尔街日报》报道称，曾被中国政府誉为业界“模范生”的碧桂园陷入现金流困境，表明中国房地产市场在经历了今年年初的短暂回暖之后，恶化速度有多快。

《商业内幕》（Business Insider）分析师克里斯蒂（Kristy Hung）星期三在一份报告中也写道，碧桂园的项目数量是恒大的四倍，因此碧桂园任何可能的债务违约对中国房地产市场的影响，都将超过2021年底恒大债务危机带来的冲击，并可能显著削弱买家对有偿债能力私人开发商的信心。