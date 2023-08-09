国泰航空转亏为盈 上半年赚逾42亿港元

香港全面复常后，国泰航空今年上半年转亏为盈，盈利42.68亿元（港元，下同，约7.3亿新元），集团收益也按年大增135%。

据星岛日报报道，国泰航空星期二（8月8日）公布的中期业绩显示，截至6月底，公司盈利42.68亿元，去年同期则亏损49.99亿元；同期集团收益达435.93亿元，按年大增135%；上半年国泰每股基本盈利0.615元，不派息。

业绩显示，上半年国泰客运收益增至逾275亿元，按年增加1221%；不过国泰货运收益录得124.32亿元，按年减10.1%。

国泰还宣布，计划于年底前赎回50%的港府认购优先股，赎回价超过97.5亿元，并待建议股本削减完成后，视乎届时集团运作，于2024年7月底前赎回余下优先股。

国泰航空主席贺以礼说，集团可载客量已于今年3月恢复至疫情前约一半，服务航点达到70个；预期至今年底可载客量将恢复至疫情前70%，服务航点也增至80个，有信心明年底回复至疫情前百分百水平。

另一方面，国泰行政总裁林绍波上月宣布，向疫情期间一众与国泰共度时艰的同事，发放最高为六星期合资格酬金的特别酬谢金，连同9月份薪酬一并发放。

国泰此前也宣布，将于7月起改善飞行时数薪金，机舱服务员完成基本值勤飞行安排后，每月总收入将提高3%至8%。

香港航空机组人员协会星期二（8月8日）则发表声明，批评国泰在社会复常之下，未培训足够机师。该协会指，国泰现在还少650名机长，但仍在大幅削减重返岗位机师的薪津。