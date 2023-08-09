北大团队论文指LK-99不具备超导性

韩国科研团队宣布成功合成首个室温（常温）常压超导体LK-99后，多国实验室相继进行了复现试验。北京大学研究团队星期二（8月8日）发布的一篇论文称，所合成出的与韩国团队论文主成分一致的LK-99材料，不具备超导性。

据每日经济新闻报道，北京大学量子材料科学中心（ICQM）的研究团队发布在论文预印本网站“arXiv”的论文显示，其团队合成的LK-99样品，没有表现出超导性。

该团队称，成功合成的类似LK-99的多晶陶瓷样品，其主要成分与韩国团队的报告一致，且在一些小片状碎片中，成功观测到了“半悬浮”。

而通过对呈现出上述现象的小片样品以及未表现出上述现象的大块样品进行磁化测量，该团队发现，样品普遍含有弱而明确的软铁磁成分，足以解释在垂直磁场中观察到的半悬浮现象。

该团队在论文中说，“我们的测量没有显示样品存在迈斯纳效应或零电阻，故我们认为样品没有表现出超导性。”

另据界面新闻统计，目前仅中国就已有北京航空航天大学、华中科技大学、东南大学、上海大学、曲阜师范大学、北京大学研究团队完成了复现实验。虽然实验结果存在差异，但均未证实LK-99为室温超导体。

报道称，目前公布的各项实验结果中，都只呈现了某一种特性。例如，华中科技大学的视频展示的是LK-99的抗磁性，但并未观测到零电阻属性；东南大学成功观测到了110K以下的零电阻，但是并没有发现完全抗磁性，两者都无法证明LK-99是室温超导体。

在股市上，据Wind数据显示，中国超导概念股也一改此前涨势，18只成分股星期二全部飘绿。其中，百利电气跌逾10%，国缆检测、法尔胜跌逾9%。