中疾控：7月中国大陆新增猴痘确诊491例

中国大陆7月份新增猴痘确诊491例，病例均为男性，其中绝大部分为男男性行为人群。

据中国疾病控制预防中心网站，中疾控星期三（8月9日）发布《2023年7月猴痘疫情监测情况》。

中国大陆7月份新增报告491例猴痘确诊病例，其中广东报告115例、北京报告81例、四川报告49例、浙江报告40例、湖南报告33例、江苏报告31例、上海报告25例、安徽报告19例、天津报告17例、湖北报告17例、河南报告14例、辽宁报告12例、山东报告12例、吉林报告九例、云南报告四例、陕西报告四例、福建报告两例、重庆报告两例、山西、内蒙古、广西、贵州、青海各一例，无重症、死亡病例。

根据流行病学调查分析，疫情呈现以下特点：一是病例均为男性，96.3%病例明确为男男性行为人群。二是其他接触方式传播风险低，除同性性接触以外的密切接触者均未发生感染。三是89.2%病例为主动就诊发现，6.5%为密切接触者追踪筛查发现，其他为主动报告和主动筛查等发现。四是绝大多数病例临床表现典型，主要为发热、疱疹、淋巴结肿大等症状，无重症、死亡病例。

中疾控专家建议，在猴痘重点人群，尤其是男男性行为人群中，开展针对性宣传教育工作，阻断猴痘疫情的传播和蔓延。