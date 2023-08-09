担心信息泄露 广西防城港市称官方婚恋平台效果不佳

中国结婚率和生育率持续走低，有网民提出可由相关部门创建正规的婚恋交友官方平台。对此，广西防城港市官方称，此前开发的临时婚恋交友信息平台经过半年尝试，发现由于担心个人信息泄露，在青年群体中的接受度并不高。

据澎湃新闻报道，该网民今年1月通过人民网“领导留言板”向中共防城港市委书记留言，建议相关部门创建正规的婚恋交友官方平台，以提升结婚率。

广西防城港市官方星期二（8月8日）回复称，防城港市一直以来高度重视青年婚恋交友问题，将婚恋交友作为每年工作重点来推进。

回复称，为帮助单身青年解决婚恋交友实际问题，有效推进青年婚恋高质量发展，防城港市依托某团组织开发了临时交友信息平台。不过经过半年的尝试，发现青年对网络婚恋服务平台的接受度并不高，主要原因是担心个人信息泄露。

回复强调，建立健全婚恋交友信息平台，需要多部门协同推动，目前防城港市相关部门也在积极探索，并进行多方面尝试，逐步推进平台建设。

防城港市官方也说，将继续拓宽单身青年交友渠道，创新活动形式，持续为青年婚恋交友提供必要的基础保障，积极组织开展服务青年婚恋交友的线上线下活动。

中国去年录得60多年来首次人口负增长。中国民政部此前公布信息也显示，去年中国结婚人数为683万3000对，为30多年来新低。